Глава МИД Южной Кореи: Мы наладим диалог с КНДР для мира на Корейском полуострове

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что страна будет добиваться мира на Корейском полуострове путем установления диалога с Северной Кореей и другими заинтересованными государствами.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом он заявил на мероприятии, организованном Союзом парламентариев Республики Корея и США.

Министр отметил, что ранее состоявшиеся два заседания Союза в этом году создали фундамент для этих усилий. Он подчеркнул важность "быстрых и корректных" переговоров по соглашениям, достигнутым двумя сторонами.

В рамках соглашений США обязались поддерживать Сеул в мирном обогащении урана и переработке отработанного ядерного топлива, а также подтвердили согласие содействовать созданию ядерных подводных лодок Южной Кореей. Чо Хён добавил, что в следующем году Сеул проведет переговоры с Вашингтоном по этим вопросам.