Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Глава МИД Южной Кореи: Мы наладим диалог с КНДР для мира на Корейском полуострове

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 20:13
    Глава МИД Южной Кореи: Мы наладим диалог с КНДР для мира на Корейском полуострове

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что страна будет добиваться мира на Корейском полуострове путем установления диалога с Северной Кореей и другими заинтересованными государствами.

    Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом он заявил на мероприятии, организованном Союзом парламентариев Республики Корея и США.

    Министр отметил, что ранее состоявшиеся два заседания Союза в этом году создали фундамент для этих усилий. Он подчеркнул важность "быстрых и корректных" переговоров по соглашениям, достигнутым двумя сторонами.

    В рамках соглашений США обязались поддерживать Сеул в мирном обогащении урана и переработке отработанного ядерного топлива, а также подтвердили согласие содействовать созданию ядерных подводных лодок Южной Кореей. Чо Хён добавил, что в следующем году Сеул проведет переговоры с Вашингтоном по этим вопросам.

    Южная Корея КНДР Чо Хен США Северная Корея

    Последние новости

    20:51
    Фото

    В Бакинском суде Давид Бабаян и Левон Мнацаканян выступили с последним словом - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:45

    Зеленский: Украина, ЕС и США подготовили базовый документ по мирному урегулированию

    Другие страны
    20:32

    Генеральный секретарь ОТГ поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    20:24
    Фото

    В Марокко отметили Всемирный день солидарности азербайджанцев всего мира

    Внешняя политика
    20:13

    Глава МИД Южной Кореи: Мы наладим диалог с КНДР для мира на Корейском полуострове

    Другие страны
    20:03

    С 11 марта 2026 года будет запущен регулярный рейс Стамбул-Ереван

    Другие
    19:50

    Пашинян: Ведутся активные политические процессы вокруг ж/д сообщения с Азербайджаном и Турцией

    Инфраструктура
    19:31

    СМИ: Китай разместил более 100 ядерных ракет в шахтах у Монголии

    Другие страны
    19:14

    Гендиректор ИСЕСКО поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей