İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İrakli Kobaxidze: Rusiyaya qarşı siyasətimiz aydındır, əsas qırmızı xəttimiz işğal məsələsidir

    Region
    • 22 dekabr, 2025
    • 23:12
    İrakli Kobaxidze: Rusiyaya qarşı siyasətimiz aydındır, əsas qırmızı xəttimiz işğal məsələsidir

    Rusiyaya münasibətdə siyasətimiz tamamilə aydındır, işğal məsələsinə dair qırmızı xətlərimiz var.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze "Rustavi 2" telekanalının efirində bildirib.

    Kobaxidze qeyd edib ki, Gürcüstan ərazilərinin 20 faizi işğal altında olduğu müddətdə status-kvonun əsaslı şəkildə dəyişdirilməsi, o cümlədən diplomatik münasibətlərin bərpası mümkün deyil.

    Onun sözlərinə görə, Gürcüstan Rusiya ilə ticarət-iqtisadi əlaqələrə malik olsa da, bu münasibətlər praqmatik çərçivədə saxlanılır:

    "Rusiyaya qarşı siyasətimiz çox aydındır. Bir tərəfdən, işğal məsələsi ilə bağlı qırmızı xətlərimiz var. Ərazilərimizin 20 faizi, iki tarixi bölgəmiz işğal altında qaldığı müddətdə, diplomatik münasibətlərin bərpası da daxil olmaqla, status-kvonu əsaslı şəkildə dəyişdirmək mümkün deyil. Bunun hüquqi və siyasi əsasları mövcuddur", – Baş nazir vurğulayıb.

    Kobaxidze əlavə edib ki, Gürcüstanın əsas məqsədi münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olmaqdır:

    "Bu yolda çoxsaylı çətinliklər mövcuddur və qlobal siyasi proseslər də mürəkkəb şəkildə inkişaf edir. Gələcəkdə vəziyyətin necə dəyişəcəyini zaman göstərəcək. Lakin ictimaiyyətə açıq şəkildə bildiririk ki, qırmızı xətlərimiz var və əsas qırmızı xəttimiz işğal məsələsidir".

    İrakli Kobaxidze Gürcüstan Rusiya
    Премьер Грузии назвал вопрос оккупации красной линией в отношениях с РФ

    Son xəbərlər

    23:45

    KİV: Rubio və Uitkoff arasında Ukrayna ilə bağlı danışıqlar səbəbindən fikir ayrılığı yaranıb

    Digər ölkələr
    23:34

    Sabah Babək və Culfa rayonlarının bir sıra kəndlərində işıq olmayacaq

    Energetika
    23:12

    İrakli Kobaxidze: Rusiyaya qarşı siyasətimiz aydındır, əsas qırmızı xəttimiz işğal məsələsidir

    Region
    23:04

    "Sumqayıt"ın məşqçisi: "Sabah" buraxdığımız bütün səhvlərdə bizi cəzalandırmağı bacardı"

    Futbol
    23:03

    Sumqayıtda 900 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    22:59

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Ordu" ilə oyuna yaxşı başlasaq da, yekunda pis nəticə göstərdik"

    Komanda
    22:51

    Netanyahu: İranın İsrailə qarşı istənilən hərəkətinə çox sərt cavab veriləcək

    Digər ölkələr
    22:51

    Valdas Dambrauskas: "Sabah" "Qarabağ"ın uğurlarına çatmaq üçün çox inkişaf etməlidir"

    Futbol
    22:40

    Zelenski Milad ərəfəsində Rusiyanın mümkün genişmiqyaslı hücumu barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti