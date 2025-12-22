Belarusda Rusiyanın 10-a yaxın "Oreşnik" raketi yerləşdiriləcək
Digər ölkələr
- 22 dekabr, 2025
- 17:43
Belarusda 10-a qədər Rusiyanın "Oreşnik" raket kompleksi yerləşdiriləcək.
Bu barədə "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko bildirib.
"On ədəd - bu maksimum olacaq", - Belarus Prezidenti qeyd edib.
Rusiya KİV-lərinin əvvəlki məlumatına görə, Lukaşenko, dekabrın 17-dən "Oreşnik"in Belarusda olduğunu bildirib.
