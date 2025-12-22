İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Belarusda Rusiyanın 10-a yaxın "Oreşnik" raketi yerləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    • 22 dekabr, 2025
    • 17:43
    Belarusda Rusiyanın 10-a yaxın Oreşnik raketi yerləşdiriləcək

    Belarusda 10-a qədər Rusiyanın "Oreşnik" raket kompleksi yerləşdiriləcək.

    Bu barədə "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko bildirib.

    "On ədəd - bu maksimum olacaq", - Belarus Prezidenti qeyd edib.

    Rusiya KİV-lərinin əvvəlki məlumatına görə, Lukaşenko, dekabrın 17-dən "Oreşnik"in Belarusda olduğunu bildirib.

