Bakıda Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir
Daxili siyasət
- 02 fevral, 2026
- 10:32
Bakıda Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, əvvəlcə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə gənclərə ünvanladığı müraciəti səsləndirib.
Tədbirdə dövlət başçısının yanvarın 30-da imzaladığı "2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında" Sərəncamla Prezident mükafatlarına layiq görülmüş gənclərə mükafatlar təqdim ediləcək.
