    Bakıda Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir

    Daxili siyasət
    • 02 fevral, 2026
    • 10:32
    Bakıda Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir

    Bakıda Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, əvvəlcə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə gənclərə ünvanladığı müraciəti səsləndirib.

    Tədbirdə dövlət başçısının yanvarın 30-da imzaladığı "2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında" Sərəncamla Prezident mükafatlarına layiq görülmüş gənclərə mükafatlar təqdim ediləcək.

    В Баку проходит 11-й Форум молодежи Азербайджана
    11th Forum of Azerbaijani Youth kicks off in Baku

