Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Баку проходит 11-й Форум молодежи Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 10:52
    В Баку проходит 11-й Форум молодежи Азербайджана

    В Баку проходит 11-й Форум молодежи Азербайджана, организованный Министерством молодежи и спорта.

    Как сообщает Report, сначала министр молодежи и спорта Фарид Гаибов зачитал обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к молодежи по случаю Дня молодежи Азербайджана.

    На мероприятии состоится вручение премий молодым людям, удостоенным Президентских премий в соответствии с распоряжением "О предоставлении Президентских премий для молодежи на 2026 год", подписанным главой государства 30 января.

    Форум молодежи Азербайджана президентская премия День молодежи
    Фото
    Bakıda Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir
    Фото
    11th Forum of Azerbaijani Youth kicks off in Baku
    Ты - Король

    Последние новости

    10:52
    Фото

    В Баку проходит 11-й Форум молодежи Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:36

    Внесены изменения в оформление больничных листов в связи с травмой

    Здоровье
    10:36

    Новые подробности трагедии в Джалилабаде: мужчина, напавший на племянников, был пьян - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:27

    Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 43

    Другие страны
    10:26

    Кабмин утвердил новые правила ввоза мобильных устройств для личного пользования

    Бизнес
    10:25
    Фото

    В Париже оценили вклад Азербайджана в рамках председательства в МТФ

    Инфраструктура
    10:11

    В Гедабее 12-летний ребенок умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    10:10

    Из-за циклона "Фития" на Мадагаскаре три человека погибли, 28 тыс. пострадали

    Другие страны
    10:02

    Председатель УМК отправился с визитом в ОАЭ

    Религия
    Лента новостей