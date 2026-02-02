В Баку проходит 11-й Форум молодежи Азербайджана
Внутренняя политика
- 02 февраля, 2026
- 10:52
В Баку проходит 11-й Форум молодежи Азербайджана, организованный Министерством молодежи и спорта.
Как сообщает Report, сначала министр молодежи и спорта Фарид Гаибов зачитал обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к молодежи по случаю Дня молодежи Азербайджана.
На мероприятии состоится вручение премий молодым людям, удостоенным Президентских премий в соответствии с распоряжением "О предоставлении Президентских премий для молодежи на 2026 год", подписанным главой государства 30 января.
