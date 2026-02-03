İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Burnu sınan futbolçu növbəti oyunlara qoruyucu maska ilə çıxacaq

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 22:31
    Burnu sınan futbolçu növbəti oyunlara qoruyucu maska ilə çıxacaq

    "Roma"nın müdafiəçisi Canluka Mançini İtaliya A Seriyasının XXIII turunda, "Udineze" ilə keçirilən oyunda (0:1) zədələnib.

    "Report" "Sky Sport Italia" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, ilk hissədə burnu sınan 29 yaşlı futbolçu görüşü sonadək davam etdirib.

    Mançini əməliyyat olunub və qarşıdakı oyunlarda qoruyucu maska ilə çıxış edəcək.

    Qeyd edək ki, Canluka Mançini bu mövsüm "Roma"nın heyətində 30 oyunda iştirak edib, 1 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.

    Futbol xəbərləri Canluka Mançini burnu sınıb Qoruyucu maska İtaliya A Seriyası

    Son xəbərlər

    23:43

    İranın Azərbaycana yaxın ərasizində zəlzələ olub

    Region
    23:26

    WSJ: İran gəmiləri Hörmüz boğazında ABŞ tankerini saxlamaq istəyib

    Digər ölkələr
    23:04

    KİV: Qəddafinin oğlu Seyf əl-İslam Liviyanın qərbində öldürülüb

    Digər ölkələr
    23:01

    Vaşinqtonda ABŞ və Kolumbiya Prezidentlərinin görüşü keçirilir

    Digər ölkələr
    22:58

    Rusiya-Ukrayna danışıqlarında Uitkoff və Kuşnerin iştirakı təsdiqlənib

    Digər
    22:50

    Ər-Riyadda Qəzza, Yəmən və Şərqi Afrikada müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    22:46

    Ağ Ev: ABŞ və İran danışıqları PUA ilə bağlı insidentə baxmayaraq qüvvədədir

    Digər ölkələr
    22:31
    Foto

    Burnu sınan futbolçu növbəti oyunlara qoruyucu maska ilə çıxacaq

    Futbol
    22:28

    Pentaqon İran PUA-sını vurduğunu təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti