Burnu sınan futbolçu növbəti oyunlara qoruyucu maska ilə çıxacaq
Futbol
- 03 fevral, 2026
- 22:31
"Roma"nın müdafiəçisi Canluka Mançini İtaliya A Seriyasının XXIII turunda, "Udineze" ilə keçirilən oyunda (0:1) zədələnib.
"Report" "Sky Sport Italia" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, ilk hissədə burnu sınan 29 yaşlı futbolçu görüşü sonadək davam etdirib.
Mançini əməliyyat olunub və qarşıdakı oyunlarda qoruyucu maska ilə çıxış edəcək.
Qeyd edək ki, Canluka Mançini bu mövsüm "Roma"nın heyətində 30 oyunda iştirak edib, 1 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.
Son xəbərlər
23:43
İranın Azərbaycana yaxın ərasizində zəlzələ olubRegion
23:26
WSJ: İran gəmiləri Hörmüz boğazında ABŞ tankerini saxlamaq istəyibDigər ölkələr
23:04
KİV: Qəddafinin oğlu Seyf əl-İslam Liviyanın qərbində öldürülübDigər ölkələr
23:01
Vaşinqtonda ABŞ və Kolumbiya Prezidentlərinin görüşü keçirilirDigər ölkələr
22:58
Rusiya-Ukrayna danışıqlarında Uitkoff və Kuşnerin iştirakı təsdiqlənibDigər
22:50
Ər-Riyadda Qəzza, Yəmən və Şərqi Afrikada müzakirə edilibDigər ölkələr
22:46
Ağ Ev: ABŞ və İran danışıqları PUA ilə bağlı insidentə baxmayaraq qüvvədədirDigər ölkələr
22:31
Foto
Burnu sınan futbolçu növbəti oyunlara qoruyucu maska ilə çıxacaqFutbol
22:28