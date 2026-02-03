İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    • 03 fevral, 2026
    • 22:25
    Ərdoğan: Suriyanın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının vəliəhdi, Baş nazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al Səud ilə görüşdə Suriyanın ərazi bütövlüyünün qorunmasının təkcə Türkiyə üçün deyil, bütün region üçün faydalı olacağını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Ərdoğan qeyd edib ki, Türkiyə Suriyada sabitliyi dəstəkləyəcək, ölkənin yenidən qurulması üçün Səudiyyə Ərəbistanı ilə əməkdaşlıq edəcək.

    Эрдоган: Территориальная целостность Сирии должна быть сохранена

