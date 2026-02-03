Эрдоган: Территориальная целостность Сирии должна быть сохранена
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 22:31
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с наследным принцем и премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом заявил, что сохранение территориальной целостности Сирии будет полезно не только для Турции, но и для всего региона.
Как передает Report, об этом сообщил Haber Global.
Эрдоган подчеркнул, что Турция будет поддерживать стабильность в Сирии и сотрудничать с Саудовской Аравией в вопросах восстановления страны.
