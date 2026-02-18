Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам
Индивидуальные
- 18 февраля, 2026
- 20:09
Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам.
Как сообщает Report, в мужском турнире Магомед Мурадлы, победив Реада Самедова в ответной партии, вышел в финал.
Вторая встреча между Шахрияром Мамедъяровым и Айдыном Сулейманлы завершилась вничью, и обладатель путевки в финал будет определен на тай-брейке.
В женском турнире вторая партия между Ульвией Фаталиевой и Гюльнар Мамедовой также завершилась вничью, а Аян Аллахвердиева победила Тюркан Мамедъярову.
Таким образом, в женском финале встретятся Ульвия Фаталиева и Аян Аллахвердиева, а матч за третье место разыграют Гюльнар Мамедова и Тюркан Мамедъярова.
Последние новости
20:38
Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Ньюкасла"Футбол
20:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала Священного месяца РамазанВнутренняя политика
20:23
ВВС США за два дня выполнили 30 рейсов с грузами на Ближний ВостокДругие страны
20:09
Фото
Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматамИндивидуальные
19:52
МИД Украины: На переговорах были согласованы технические аспекты прекращение огняДругие страны
19:43
ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военного в ГазеДругие страны
19:32
Арагчи сообщил Гросси о подготовке программы для дальнейших переговоров с СШАВ регионе
19:22
В Азербайджане похолодает, в горных районах ожидается снегЭкология
19:12