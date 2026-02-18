Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, в мужском турнире Магомед Мурадлы, победив Реада Самедова в ответной партии, вышел в финал.

Вторая встреча между Шахрияром Мамедъяровым и Айдыном Сулейманлы завершилась вничью, и обладатель путевки в финал будет определен на тай-брейке.

В женском турнире вторая партия между Ульвией Фаталиевой и Гюльнар Мамедовой также завершилась вничью, а Аян Аллахвердиева победила Тюркан Мамедъярову.

Таким образом, в женском финале встретятся Ульвия Фаталиева и Аян Аллахвердиева, а матч за третье место разыграют Гюльнар Мамедова и Тюркан Мамедъярова.