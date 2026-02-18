Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

    Индивидуальные
    • 18 февраля, 2026
    • 20:09
    Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

    Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам.

    Как сообщает Report, в мужском турнире Магомед Мурадлы, победив Реада Самедова в ответной партии, вышел в финал.

    Вторая встреча между Шахрияром Мамедъяровым и Айдыном Сулейманлы завершилась вничью, и обладатель путевки в финал будет определен на тай-брейке.

    В женском турнире вторая партия между Ульвией Фаталиевой и Гюльнар Мамедовой также завершилась вничью, а Аян Аллахвердиева победила Тюркан Мамедъярову.

    Таким образом, в женском финале встретятся Ульвия Фаталиева и Аян Аллахвердиева, а матч за третье место разыграют Гюльнар Мамедова и Тюркан Мамедъярова.

    чемпионат по шахматам мужской турнир женский турнир Магомед Мурадлы Шахрияр Мамедъяров Аян Аллахвердиева
    Фото
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub
    Ты - Король

    Последние новости

    20:38

    Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Ньюкасла"

    Футбол
    20:29

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала Священного месяца Рамазан

    Внутренняя политика
    20:23

    ВВС США за два дня выполнили 30 рейсов с грузами на Ближний Восток

    Другие страны
    20:09
    Фото

    Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

    Индивидуальные
    19:52

    МИД Украины: На переговорах были согласованы технические аспекты прекращение огня

    Другие страны
    19:43

    ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военного в Газе

    Другие страны
    19:32

    Арагчи сообщил Гросси о подготовке программы для дальнейших переговоров с США

    В регионе
    19:22

    В Азербайджане похолодает, в горных районах ожидается снег

    Экология
    19:12

    Президент и первый вице-президент поздравили народного поэта Наримана Гасанзаде с днем рождения

    Kультурная политика
    Лента новостей