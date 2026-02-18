Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Ньюкасла"

Стали известны стартовые составы "Карабаха" и английского "Ньюкасла", которые встретятся в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир (к), Хони Монтьель, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина;

"Ньюкасл": Ник Поуп, Льюис Холл, Дэн Бёрн, Малик Тьяу, Киран Триппьер (к), Джо Уиллок, Ник Вольтемаде, Сандро Тонали, Хавьер Барнс, Энтони Гордон, Антони Эланга.

Отметим, что матч стартует сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.