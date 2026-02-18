Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Ньюкасла"

    Футбол
    • 18 февраля, 2026
    • 20:38
    Объявлены стартовые составы Карабаха и Ньюкасла

    Стали известны стартовые составы "Карабаха" и английского "Ньюкасла", которые встретятся в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

    "Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир (к), Хони Монтьель, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина;

    "Ньюкасл": Ник Поуп, Льюис Холл, Дэн Бёрн, Малик Тьяу, Киран Триппьер (к), Джо Уиллок, Ник Вольтемаде, Сандро Тонали, Хавьер Барнс, Энтони Гордон, Антони Эланга.

    Отметим, что матч стартует сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    ФК "Ньюкасл" ФК "Карабах" плей-офф Лига чемпионов УЕФА
    "Qarabağ" və "Nyukasl" komandalarının start heyətləri açıqlanıb
    Qarabag and Newcastle confirm starting elevens Champions League clash
    Ты - Король

    Последние новости

    21:26
    Фото

    Президент Азербайджана встретился в Вашингтоне с руководством Американо-израильского комитета по общественным связям

    Внешняя политика
    21:23
    Видео

    Администрация президента: Турция является сильным и надежным союзником НАТО

    В регионе
    21:07

    Израиль провел зачистку в двух населенных пунктах на юге Сирии

    Другие страны
    20:58
    Фото

    Счетная палата представила АБР инициативы по расширению сотрудничества

    Финансы
    20:38

    Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Ньюкасла"

    Футбол
    20:29

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала Священного месяца Рамазан

    Внутренняя политика
    20:23

    ВВС США за два дня выполнили 30 рейсов с грузами на Ближний Восток

    Другие страны
    20:09
    Фото

    Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

    Индивидуальные
    19:52

    МИД Украины: На переговорах были согласованы технические аспекты прекращение огня

    Другие страны
    Лента новостей