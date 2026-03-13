Зеленский встретился в Париже с Пехлеви

    Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Париже со старшим сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви.

    Как передает Report, об этом украинский лидер написал на своей странице в соцсети Х.

    По его словам, стороны обсудили ситуацию в регионе, а также американскую операцию против Ирана.

    "Крайне важно, чтобы <...> народ Ирана получил больше возможностей определять свою собственную судьбу. Мы говорили о том, как международное давление и совместные усилия могли бы помочь достичь этого", - отметил Зеленский.

    Он добавил, что Пехлеви выразил "четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

    Это вторая встреча Зеленского и Пехлеви за последний месяц, ранее они встречались на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

