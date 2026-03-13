    Президент Кубы заявил о намерении продолжить импорт нефти несмотря на американское эмбарго

    Президент Кубы заявил о намерении продолжить импорт нефти несмотря на американское эмбарго

    Куба не намерена отказываться от импорта нефти, играющего критическую роль для национальной экономики, даже на фоне действующего эмбарго со стороны Соединенных Штатов.

    Как передает Report со ссылкой на информационное агентство EFE, об этом в пятницу сообщил глава кубинского государства Мигель Диас-Канель.

    По его словам, вследствие нефтяного эмбарго, введенного Вашингтоном, островное государство уже три месяца лишено поставок топлива. Гавана делает акцент на собственную нефтедобычу и развитие возобновляемых энергетических ресурсов. Тем не менее эти источники способны покрыть лишь около трети потребностей республики - государство продолжает работать в чрезвычайно сложных обстоятельствах, что серьезнейшим образом сказывается на повседневной жизни населения.

    Диас-Канель также указал на продолжительные перебои в электроснабжении, которые временами охватывают свыше половины территории острова одновременно.

    В сложившейся ситуации, указывает EFE, кубинское правительство установило строгие нормы отпуска горючего, работа общественного транспорта сокращена до минимального уровня, очное обучение в образовательных учреждениях приостановлено, госструктуры переведены на дистанционный режим, а обязательные часы присутствия на рабочих местах существенно ограничены.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель импорт нефти Эмбарго на продажу нефти
    Kuba ABŞ embarqolarına baxmayaraq, neft idxalını davam etdirmək niyyətindədir
