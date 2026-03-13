İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Kuba ABŞ embarqolarına baxmayaraq, neft idxalını davam etdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 22:09
    Kuba Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) tərəfindən tətbiq edilən mövcud embarqo fonunda belə milli iqtisadiyyat üçün kritik rol oynayan neft idxalından imtina etmək niyyətində deyil.

    "Report"un EFE informasiya agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə cümə günü Kubanın dövlət başçısı Migel Dias-Kanel bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Vaşinqtonun tətbiq etdiyi neft embarqosu nəticəsində ada dövləti artıq üç aydır yanacaq tədarükündən məhrumdur. Havana öz neft hasilatına və bərpa olunan enerji resurslarının inkişafına vurğu edir. Bununla belə, bu mənbələr respublikanın ehtiyaclarının yalnız təxminən üçdə birini örtməyə qadirdir - dövlət son dərəcə mürəkkəb şəraitdə işləməyə davam edir ki, bu da əhalinin gündəlik həyatına ən ciddi şəkildə təsir göstərir.

    Dias-Kanel həmçinin bəzən eyni vaxtda adanın yarıdan çox ərazisini əhatə edən uzunmüddətli elektrik kəsintilərinə də işarə edib.

    Agentlik qeyd edib ki, yaranmış vəziyyətdə Kuba hökuməti ciddi yanacaq buraxılış normaları müəyyən edib, ictimai nəqliyyatın işi minimum səviyyəyə endirilib, təhsil müəssisələrində əyani təhsil dayandırılıb, dövlət strukturları distant rejimə keçirilib, iş yerlərində məcburi mövcudluq saatları isə əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılıb.

    Migel Dias-Kanel uzunmüddətli elektrik kəsintiləri Kuba hökuməti yanacaq çatışmazlığı
    Президент Кубы заявил о намерении продолжить импорт нефти несмотря на американское эмбарго

    Son xəbərlər

    22:20
    Foto

    İrandan daha 28 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB-5

    Daxili siyasət
    22:09

    Kuba ABŞ embarqolarına baxmayaraq, neft idxalını davam etdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    22:06

    Ərdoğan: Türkiyənin hava məkanının təhlükəsizliyi nəzarət altındadır

    Region
    22:02

    Abbas Əraqçi Türkiyəyə təşəkkür edib

    Region
    21:57

    Ruzanna Məmmədova Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    21:47

    İran Hindistana gedən iki tankerin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verib

    Region
    21:33

    KİV: Pentaqon rəhbəri dəniz piyadalarının Yaxın Şərqə göndərilməsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:20

    Yunanıstanda Polşa vətəndaşı casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:04

    Almaniyalı güləşçi Luis Loy: "Azərbaycan çempionu Sakit Quliyevi çox bəyənirəm"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti