Завершился визит в Азербайджан президента Восточного Тимора
Внешняя политика
- 13 марта, 2026
- 22:37
Завершился визит в Азербайджан президента Восточного Тимора Жозе Рамуша-Орты.
Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Восточного Тимора проводили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
Отметим, что Жозе Рамуш-Орта прибыл в Азербайджан для участия в XIII Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви.
