Завершился визит в Азербайджан президента Восточного Тимора Жозе Рамуша-Орты.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Восточного Тимора проводили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Отметим, что Жозе Рамуш-Орта прибыл в Азербайджан для участия в XIII Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви.