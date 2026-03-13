Timor-Leste Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb
Xarici siyasət
- 13 mart, 2026
- 22:25
Timor-Leste Demokratik Respublikasının Prezidenti Jose Ramos-Hortanın Azərbaycana səfəri martın 13-də başa çatıb.
"Report" AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Timor-Leste Prezidentini Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər yola salıblar.
Qeyd edək ki, Jose Ramos-Hortanın Azərbaycana səfəri Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən XIII Qlobal Bakı Forumunda iştirak məqsədi daşıyırdı.
