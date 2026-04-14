    • 14 aprel, 2026
    • 16:40
    Rahib Əliyev: Tamblinqçilərimiz növbəti yarışlarda bayrağımızı layiqincə dalğalandıracaqlar

    Azərbaycan tamblinqçiləri növbəti yarışlarda, dünya çempionatında ölkənin bayrağını layiqincə dalğalandıracaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, barədə milli komandanın məşqçisi Rahib Əliyev Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    Portuqaliyanın Portimao şəhərində keçirilmiş Avropa çempionatı ilə bağlı fikirlərini bölüşən mütəxəsssis idmançıların çox yaxşı çıxış etdiyini bildirib:

    "Fərdi çıxışda Tofiq Əliyev gümüş mükafata layiq görüldü. Məqsədimiz qızıl medal qazanmaq idi. Həm fərdi çıxışda, həm də komanda hesabında Avropa çempionu olmaq istəyirdik. Məşq baxımından hər şey hazır idi. Məncə, komanda olaraq bu yarışdan qalib ayrıldıq. Məsələ medal deyil. Hərdən elə olur ki, qızıl mükafat olmasa belə, qalibsən. İdmançılarımızın hər biri ilə fəxr edirəm. Komandamıza uğurlar arzulayıram. Növbəti yarışlarda, dünya çempionatında da bayrağımızı layiqincə dalğalandıracağıq".

    Xatırladaq ki, tamblinqçilər turniri iki gümüş medalla başa vurublar. Tofiq Əliyevdən başqa, Azərbaycan millisi komanda hesabında gümüş mükafata sahib çıxıb.

    Azərbaycan tamblinq üzrə millisi Rahib Əliyev Tofiq Əliyev Azərbaycan Gimnastika Federasiyası

    Son xəbərlər

    17:08

    Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"

    Futbol
    17:08

    Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat
    17:07

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:04

    Marketlərdən lotoreya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    16:47
    Foto

    Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib

    Fərdi
    16:47

    Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunub

    Digər
    16:47

    AMB rəsmisi: "Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti