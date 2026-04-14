    Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunub

    • 14 aprel, 2026
    • 16:47
    Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunub

    Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlığın strateji gündəliyinin ardıcıl həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə edilib.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, müzakirələr Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanla Avropa İttifaqının (Aİ) diplomatiya rəhbəri Kaya Kallas arasında Brüsseldə aparılıb.

    Məlumata görə, may ayında İrəvanda keçiriləcək Ermənistan-Aİ sammitinə hazırlığa xüsusi diqqət yetirilib. "Mirzoyan və Kallas həmçinin Ermənistan və Aİ arasında dəyərlərə əsaslanan tərəfdaşlığın mühüm hissəsi olan demokratik dayanıqlılığın gücləndirilməsi təşəbbüslərini müzakirə ediblər", - XİN-dən qeyd edilib. Bundan əlavə, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı üzrə qarşılıqlı faydalı proqramların həyata keçirilməsinin, eləcə də energetika sahəsində əməkdaşlığın vacibliyi vurğulanıb.

    Ararat Mirzoyan Kaya Kallas Ermənistan Avropa İttifaqı (Aİ)
    Мирзоян и Каллас обсудили стратегическое партнерство Армении и ЕС

    17:04

    Marketlərdən lotoreya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    16:47
    Foto

    Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib

    Fərdi
    16:47

    Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunub

    Digər
    16:47

    AMB rəsmisi: "Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur"

    Maliyyə
    16:45
    Foto

    Bakıda AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclası keçirilib, tövsiyə sənədi qəbul edilib

    Xarici siyasət
    16:42

    Azərbaycanda icbari fərdi qəza sığortasının əhatəliliyi artırılır

    Maliyyə
    16:41
    Video

    Xəzərdə Neft Daşlarının yaxınlığında balıqçı batıb, əraziyə helikopter cəlb edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti