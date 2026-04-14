    Мирзоян и Каллас обсудили стратегическое партнерство Армении и ЕС

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Брюсселе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, стороны обсудили вопросы последовательной реализации стратегической повестки дня партнерства Армении и ЕС.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщило Министерства иностранных дел Армении.

    Согласно информации, особое внимание было уделено подготовке к саммиту Армения-ЕС, который состоится в мае в Ереване.

    "Мирзоян и Каллас также обсудили инициативы по укреплению демократической устойчивости, являющейся важной частью основанного на ценностях партнерства между Арменией и ЕС", - отметили в МИД.

    Кроме того, была отмечена важность реализации взаимовыгодных программ по развитию экономической и транспортной взаимосвязанности, а также сотрудничества в энергетической сфере.

    Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunub

