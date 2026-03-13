Рузанна Мамедова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по борьбе
Индивидуальные
- 13 марта, 2026
- 22:03
Азербайджанская женщина-борец Рузанна Мамедова (62 кг) стала обладательницей серебряной медали на чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.
Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, в решающем поединке Р. Мамедова уступила российской спортсменке Амине Танделовой.
Отметим, что это шестая серебряная медаль, завоеванная членами азербайджанской сборной на чемпионате Европы.
Последние новости
22:03
21:55
США направили на Ближний Восток дроны-перехватчики украинской разработкиДругие страны
21:40
Президент Кубы заявил о намерении продолжить импорт нефти несмотря на американское эмбаргоДругие страны
21:29
Иран разрешил двум следующим в Индию танкерам пройти через Ормузский проливВ регионе
21:17
Пезешкиан обозначил основные задачи, стоящие перед иранским правительствомВ регионе
21:04
WSJ: Глава Пентагона одобрил отправку морской пехоты на Ближний ВостокДругие страны
20:49
В Баку обсудили сотрудничество между SOCAR и PertaminaЭнергетика
20:46
Фото
Парламентарии Азербайджана, Кыргызстана и Турции совершили визит в КазахстанВнешняя политика
20:43