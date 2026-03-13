Ruzanna Məmmədova Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 13 mart, 2026
- 21:57
Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova (62 kq) Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, o, finalda rusiyalı Amina Tandelovaya məğlub olub.
Bu, Azərbaycan komandasının Avropa çempionatında ümumilikdə 6-cı gümüş medalı olub.
