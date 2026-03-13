Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 5 человек
Внутренняя политика
- 13 марта, 2026
- 12:46
13 марта в период с 10:00 до 12:00 состоялась эвакуация еще 5 человек из Ирана в Азербайджан.
Как сообщает южное бюро Report, эвакуация состоялась через пункт пропуска на государственной границе "Астара".
Были эвакуированы по 2 гражданина Таджикистана и Китая, а также 1 гражданин России.
