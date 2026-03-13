    США направили на Ближний Восток дроны-перехватчики украинской разработки

    13 марта, 2026
    • 21:55
    США направили на Ближний Восток дроны-перехватчики украинской разработки

    Пентагон перебросил на Ближний Восток для противодействия иранским атакам 10 тысяч дронов-перехватчиков, разработанных в Украине.

    Как передает Report, об этом агентству Bloomberg рассказал министр армии США Дэн Дрисколл.

    По его словам, беспилотники Merops, оснащенные системами искусственного интеллекта, были переброшены в регион в течение пяти суток с момента старта операции против Ирана.

    Упомянутые дроны, уточнил Дрисколл, проектировались в рамках инициативы Eagle в качестве модульной платформы с возможностью действовать в составе роя и автономно определять наиболее приоритетные цели для поражения. Конструкторская документация и программное обеспечение разрабатывались непосредственно на территории Украины, а затем серийное производство было налажено на промышленных площадках государств-союзников Соединённых Штатов с целью минимизировать угрозы для производственных объектов и обеспечить ускоренный темп выпуска.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что американская сторона не нуждается в содействии Украины при отражении иранских ударов.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

