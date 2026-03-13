Эрдоган: Безопасность воздушного пространства Турции находится под контролем
- 13 марта, 2026
- 22:24
На фоне ракетных ударов Ирана безопасность воздушного пространства Турции находится под контролем.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Принимаются превентивные меры", - сказал турецкий лидер, добавив, что в настоящее время основная цель - держать Турцию в стороне от эскалации в регионе.
"Мы также выступаем против конфессиональной и этнической дискриминации, которая может возникнуть из-за ударов по Ирану", - заявил Эрдоган.
Отметим, что с начала 28 февраля операции США и Израиля против Ирана три баллистические ракеты, выпущенные с иранской территории 4, 9 и 13 марта, были обезврежены системами ПВО НАТО после нарушения ими воздушного пространства Турции.
10. Millî İrade İftarı https://t.co/M1jjIUtOyB— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 13, 2026
Эрдоган: Безопасность воздушного пространства Турции находится под контролемВ регионе
