Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Эрдоган: Безопасность воздушного пространства Турции находится под контролем

    В регионе
    • 13 марта, 2026
    • 22:24
    Эрдоган: Безопасность воздушного пространства Турции находится под контролем

    На фоне ракетных ударов Ирана безопасность воздушного пространства Турции находится под контролем.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    "Принимаются превентивные меры", - сказал турецкий лидер, добавив, что в настоящее время основная цель - держать Турцию в стороне от эскалации в регионе.

    "Мы также выступаем против конфессиональной и этнической дискриминации, которая может возникнуть из-за ударов по Ирану", - заявил Эрдоган.

    Отметим, что с начала 28 февраля операции США и Израиля против Ирана три баллистические ракеты, выпущенные с иранской территории 4, 9 и 13 марта, были обезврежены системами ПВО НАТО после нарушения ими воздушного пространства Турции.

    президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Операция США и Израиля против Ирана Перехват ракеты баллистическая ракета
    Ərdoğan: Türkiyənin hava məkanının təhlükəsizliyi nəzarət altındadır
    Erdogan: Türkiye's airspace security fully under control
    Ты - Король

    Последние новости

    22:43

    Премьер-лига: "Шамахы" на выезде обыграл "Сумгайыт" в матче 24-го тура

    Футбол
    22:37

    Завершился визит в Азербайджан президента Восточного Тимора

    Внешняя политика
    22:28
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 28 человек - ОБНОВЛЕНО-5

    Внутренняя политика
    22:24
    Видео

    Эрдоган: Безопасность воздушного пространства Турции находится под контролем

    В регионе
    22:17

    Зеленский встретился в Париже с Пехлеви

    Другие страны
    22:03

    Рузанна Мамедова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по борьбе

    Индивидуальные
    21:55

    США направили на Ближний Восток дроны-перехватчики украинской разработки

    Другие страны
    21:40

    Президент Кубы заявил о намерении продолжить импорт нефти несмотря на американское эмбарго

    Другие страны
    21:29

    Иран разрешил двум следующим в Индию танкерам пройти через Ормузский пролив

    В регионе
    Лента новостей