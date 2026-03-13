Ərdoğan: Türkiyənin hava məkanının təhlükəsizliyi nəzarət altındadır
Region
- 13 mart, 2026
- 22:06
İranın raket hücumları fonunda Türkiyənin hava məkanının təhlükəsizliyi nəzarət altındadır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iftar proqramında çıxışı zamanı deyib.
"Qabaqlayıcı tədbirlər görülür", - Ərdoğan bildirib və əlavə edib ki, hazırda əsas məqsəd Türkiyəni bölgədəki gərginlikdən uzaq tutmaqdır.
"İrana hücumlara görə yarana biləcək məzhəb və etnik ayrı-seçkiliyə də qarşıyıq", - Türkiyə Prezidenti bildirib.
Xatırladaq ki, NATO hava hücumundan müdafiə qüvvələri ABŞ və İsrailin fevralın 28-də başlatdığı əməliyyatlardan sonra martın 4-ü, 9-u və 13-də İrandan atılmaqla Türkiyə hava məkanına daxil olan 3 ballistik raketi məhv edib.
10. Millî İrade İftarı https://t.co/M1jjIUtOyB— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 13, 2026
Son xəbərlər
22:20
Foto
İrandan daha 28 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB-5Daxili siyasət
22:09
Kuba ABŞ embarqolarına baxmayaraq, neft idxalını davam etdirmək niyyətindədirDigər ölkələr
22:06
Ərdoğan: Türkiyənin hava məkanının təhlükəsizliyi nəzarət altındadırRegion
22:02
Abbas Əraqçi Türkiyəyə təşəkkür edibRegion
21:57
Ruzanna Məmmədova Avropa çempionatında gümüş medal qazanıbFərdi
21:47
İran Hindistana gedən iki tankerin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə veribRegion
21:33
KİV: Pentaqon rəhbəri dəniz piyadalarının Yaxın Şərqə göndərilməsini təsdiqləyibDigər ölkələr
21:20
Yunanıstanda Polşa vətəndaşı casusluq şübhəsi ilə saxlanılıbDigər ölkələr
21:04