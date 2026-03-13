    Иран разрешил двум следующим в Индию танкерам пройти через Ормузский пролив

    • 13 марта, 2026
    • 21:29
    Иран разрешил двум следующим в Индию танкерам пройти через Ормузский пролив

    Танкер со сжиженным газом, следовавший в Индию, пересек Ормузский пролив на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом в пятницу сообщает на своем сайте индийский телеканал NDTV.

    По сведениям его источников, судно прошло через пролив сегодня днем ​​без каких-либо инцидентов. Уточняется, что вскоре в Индию отправится еще один танкер.

    Ранее посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали заявил, что Тегеран даст возможность судам, направляющимся в Индию, безопасно миновать Ормузский пролив.

    Телеканал отмечает, что Индия закупает 50 процентов необходимого ей природного газа на международном рынке. Из них 20 процентов импортируется из Катара. После ракетных ударов Ирана по газовым месторождениям Катара крупнейшая в мире компания-экспортер природного газа, QatarEnergy, прекратила добычу, что повлияло на поставки природного газа.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Телеканал NDTV Танкер со сжиженным газом Операция США и Израиля против Ирана
    İran Hindistana gedən iki tankerin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verib
    Iran allows two more tankers bound for India to pass through Strait of Hormuz
    Ты - Король

