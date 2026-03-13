İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Region
    • 13 mart, 2026
    • 21:47
    İran Hindistana gedən iki tankerin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verib

    Yaxın Şərqdəki eskalasiya fonunda Hindistana yollanan maye qaz daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistanın NDTV kanalı öz saytında məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, gəmi bu gün gündüz saatlarında heç bir insident olmadan boğazdan keçib. Tezliklə Hindistana daha bir tankerin yola düşəcəyi qeyd olunub.

    Daha əvvəl İranın Hindistandakı səfiri Məhəmməd Fəthəli bildirmişdi ki, Tehran Hindistana yollanan gəmilərin Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçməsinə imkan yaradacaq.

    Qeyd edilib ki, Hindistan ehtiyacı olan təbii qazın 50 faizini beynəlxalq bazardan alır. Bunun 20 faizi Qətərdən idxal olunur. İranın Qətərin qaz yataqlarına raket zərbələrindən sonra dünyanın ən böyük təbii qaz ixracatçısı olan "QatarEnergy" şirkəti hasilatı dayandırıb, bu da təbii qazın tədarükünə təsir göstərib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatına başladığını açıqlayıb.

    Hörmüz boğazı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı tanker
    Иран разрешил двум следующим в Индию танкерам пройти через Ормузский пролив
    Iran allows two more tankers bound for India to pass through Strait of Hormuz

    Son xəbərlər

    22:20
    Foto

    İrandan daha 28 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB-5

    Daxili siyasət
    22:09

    Kuba ABŞ embarqolarına baxmayaraq, neft idxalını davam etdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    22:06

    Ərdoğan: Türkiyənin hava məkanının təhlükəsizliyi nəzarət altındadır

    Region
    22:02

    Abbas Əraqçi Türkiyəyə təşəkkür edib

    Region
    21:57

    Ruzanna Məmmədova Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    21:47

    İran Hindistana gedən iki tankerin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verib

    Region
    21:33

    KİV: Pentaqon rəhbəri dəniz piyadalarının Yaxın Şərqə göndərilməsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:20

    Yunanıstanda Polşa vətəndaşı casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:04

    Almaniyalı güləşçi Luis Loy: "Azərbaycan çempionu Sakit Quliyevi çox bəyənirəm"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti