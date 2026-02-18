Израиль провел зачистку в двух населенных пунктах на юге Сирии

Спецподразделения израильской армии провели зачистку двух населенных пунктов в сирийской провинции Дераа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, израильские военные на семи бронемашинах вошли в поселок Масартия на реке Ярмук. В ходе обысков в домах местных жителей были задержаны два человека, подозреваемые в принадлежности к радикальным группировкам.

Другой отряд спецназа провел операцию в населенном пункте Сайсун, где на время проведения мероприятий были перекрыты ведущие к нему дороги, отмечается в сообщении.