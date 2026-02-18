İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İsrail Suriyada iki yaşayış məntəqəsində təmizləmə əməliyyatı keçirib

    • 18 fevral, 2026
    • 21:19
    İsrail Ordusunun xüsusi təyinatlı bölmələri Suriyanın Deraa əyalətindəki iki yaşayış məntəqəsində təmizləmə əməliyyatı keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Mayadeen" telekanalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İsrail hərbçiləri yeddi zirehli maşınla Yarmuk çayı kənarındakı Masartiya qəsəbəsinə daxil olublar. Yerli sakinlərin evlərində aparılan axtarışlar zamanı radikal qruplaşmaların üzvləri olmaqda şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb.

    Məlumata görə, xüsusi təyinatlıların digər dəstəsi Saysun yaşayış məntəqəsində əməliyyat keçirib və tədbirlər zamanı oraya aparan yollar bağlanıb.

    Израиль провел зачистку в двух населенных пунктах на юге Сирии

