ВВС США за два дня выполнили 30 рейсов с грузами на Ближний Восток

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 20:23
    Тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС США продолжают активно доставлять грузы на ближневосточные базы.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают авиационные ресурсы Flightradar24 и ADS‑B Exchange.

    За последние два дня самолеты C‑17A Globemaster III и C‑5 Galaxy совершили более 30 рейсов, чаще всего вылетая из Техаса с аэродромов армейских соединений и подразделений ПВО, оснащенных системами Patriot и THAAD.

    Американские заправщики KC‑135 Stratotanker и KC‑46 Pegasus совершили более 30 рейсов для поддержки переброски дополнительных групп боевой авиации с территории США и европейских баз.

    По данным портала Axios, в регион также направлены более 50 истребителей F‑35, F‑22 и F‑16, что увеличило общую численность американских боевых самолетов на ближневосточных базах до 114 единиц. Эксперты отмечают, что усиление группировки связано с возможной военной операцией против Ирана.

