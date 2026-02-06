İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Nazirlər Kabineti gömrük rüsumları ilə bağlı qərar verib

    Biznes
    06 fevral, 2026
    • 16:16
    Nazirlər Kabineti gömrük rüsumları ilə bağlı qərar verib

    Nazirlər Kabineti 17 noyabr 2017-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Dəyişikliyə əsasən, bundan sonra bir sıra mallar, o cümlədən avtomobil benzini üçün rüsumlar ayrıca müəyyən ediləcək.

    Qərar 30 gündən sonra qüvvəyə minəcək.

    Nazirlər Kabineti Əli Əsədov qərar idxal-ixrac

