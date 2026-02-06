İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Çin nüvə silahları üzrə danışıqlarda iştirak etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    • 06 fevral, 2026
    • 16:14
    Çin nüvə silahları üzrə danışıqlarda iştirak etmək niyyətində deyil

    Çin hazırkı mərhələdə nüvə silahları üzrə danışıqlarda iştirak etmək niyyətində deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" EFE-yə istinadən məlumat yayıb.

    Rəsmi Pekin hesab edir ki, nüvə tərk-silahı üçün əsas məsuliyyət ən böyük nüvə arsenallarına malik dövlətlərin üzərinə düşməlidir.

    "Çinin nüvə imkanları heç bir şəkildə ABŞ və ya Rusiyanın səviyyələrinə uyğun gəlmir, buna görə də hazırda Çin nüvə tərk-silahı danışıqlarında iştirak etmək niyyətində deyil", - Çinin nümayəndəsi Tszyan Şen BMT-nin Cenevrədəki qərargahında bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, nüvə tərk-silahı ilə bağlı məsuliyyəti ən böyük nüvə arsenallarına malik dövlətlər öz üzərlərinə götürməli və öz arsenallarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmalıdırlar.

    Pekin Çin Tszyan Şen nüvə silahları
    Пекин считает преждевременным участие в переговорах по ядерным вооружениям

    Son xəbərlər

    16:34

    BP Mirzə Qədim İrəvaninin iki əsrlik möhtəşəm irsinin təbliğinə töhfə verib

    Energetika
    16:30

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulub

    Komanda
    16:26

    Azərbaycan Premyer Liqasında yanvar ayının ən yaxşı qolu müəyyənləşib

    Futbol
    16:20

    Avropa İttifaqı Naxçıvan dəmir yolu layihəsini Orta Dəhlizin inkişafının açarı kimi görür - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    16:16

    Nazirlər Kabineti gömrük rüsumları ilə bağlı qərar verib

    Biznes
    16:16
    Rəy

    Yüzillik cinayətlərin hökmü: xam xülyadan reallığa - ŞƏRH

    Analitika
    16:15

    Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllim əməliyyat olunub, həyati təhlükəsi yoxdur - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    16:14

    Çin nüvə silahları üzrə danışıqlarda iştirak etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    16:12

    Arif Əsədov: "Qəbələ" hər bir rəqibə sürpriz edə biləcək gücdədir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti