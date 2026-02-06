Пекин считает преждевременным участие в переговорах по ядерным вооружениям

Китай на текущем этапе не намерен принимать участие в переговорах по ядерным вооружениям, считая, что основная ответственность за ядерное разоружение должна лежать на государствах с крупнейшими ядерными арсеналами.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на EFE.

"Ядерные возможности Китая никоим образом не соответствуют уровням США или России, в силу этого в настоящий момент Китай не намерен участвовать в переговорах о ядерном разоружении", - заявил в штаб-квартире ООН в Женеве представитель КНР Цзянь Шэнь.

По его словам, ответственность за ядерное разоружение должны взять на себя государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, осуществив значительное сокращение своих арсеналов таким образом, чтобы это можно было проверить.

Отметим, что сегодня заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно заявил, что Вашингтон считает неуместным в текущих условиях заключать соглашение по ядерным вооружениям лишь с одной страной.