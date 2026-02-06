İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulub

    Komanda
    • 06 fevral, 2026
    • 16:30
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulub

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, "Murov Az Terminal"la qarşılaşan "DH Volley" komandası 3:0 (25:22, 25:17, 25:21) hesablı qələbəyə sevinib.

    Matç "Murov Az Terminal"ın idman zalında baş tutub.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Azərreyl" UNEC-ə (3:1), "Turan" "Gəncə"yə (3:1) "Milli Aviasiya Akademiyası" isə "Abşeron"a (3:1) qalib gəlib.

    komanda Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası XII tur

    Son xəbərlər

    17:47

    Devid Allen ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili təyin edilib

    Region
    17:38

    Omanda İran və ABŞ arasında nüvə proqramı üzrə danışıqlar başa çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    17:36

    ABŞ-dən olan basketbolçu "Naxçıvan" klubuna keçib

    Komanda
    17:30
    Foto

    Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş  "GəncVizyon" ideyatonu keçirilib

    Daxili siyasət
    17:28

    Ermənistanın sabiq nazir müavininin daşınmaz əmlakı və 92 min dolları müsadirə oluna bilər

    Region
    17:27
    Foto

    AYNA: Yerli daşıyıcılar üçün sürücü hazırlığı üzrə təhsil haqqı 50 manata endirilib

    İnfrastruktur
    17:22

    Azərbaycan İspaniyadan avokado idxalını bərpa edib

    Biznes
    17:20

    "İmişli" heyətinə yeni futbolçu cəlb edib

    Futbol
    17:15
    Foto

    Kahramanmaraşlıların Azərbaycan sevgisi: "Türkiyə ilə həmrəyliyiniz bizə güc verir"

    Region
    Bütün Xəbər Lenti