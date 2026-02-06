Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulub
Komanda
- 06 fevral, 2026
- 16:30
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, "Murov Az Terminal"la qarşılaşan "DH Volley" komandası 3:0 (25:22, 25:17, 25:21) hesablı qələbəyə sevinib.
Matç "Murov Az Terminal"ın idman zalında baş tutub.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Azərreyl" UNEC-ə (3:1), "Turan" "Gəncə"yə (3:1) "Milli Aviasiya Akademiyası" isə "Abşeron"a (3:1) qalib gəlib.
Son xəbərlər
17:47
Devid Allen ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili təyin edilibRegion
17:38
Omanda İran və ABŞ arasında nüvə proqramı üzrə danışıqlar başa çatıb - YENİLƏNİBRegion
17:36
ABŞ-dən olan basketbolçu "Naxçıvan" klubuna keçibKomanda
17:30
Foto
Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş "GəncVizyon" ideyatonu keçirilibDaxili siyasət
17:28
Ermənistanın sabiq nazir müavininin daşınmaz əmlakı və 92 min dolları müsadirə oluna bilərRegion
17:27
Foto
AYNA: Yerli daşıyıcılar üçün sürücü hazırlığı üzrə təhsil haqqı 50 manata endirilibİnfrastruktur
17:22
Azərbaycan İspaniyadan avokado idxalını bərpa edibBiznes
17:20
"İmişli" heyətinə yeni futbolçu cəlb edibFutbol
17:15
Foto