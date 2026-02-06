İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Premyer Liqasında yanvar ayının ən yaxşı qolu müəyyənləşib

    Futbol
    • 06 fevral, 2026
    • 16:26
    Peşəkar Futbol Liqası (PFL) Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümündə "ayın qolu" layihəsinin yanvar üçün qalibinin adını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə PFL-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Qəbələ"nin futbolçusu Domi Massumonun dəqiq zərbəsi yanvarın ən yaxşı qolu seçilib

    Qeyd edək ki, qaliblər 11 nəfərlik münsiflər heyəti tərəfindən müəyyənləşdirilir. Səsvermə nəticəsində bərabərlik olarsa, yekun qərarın verilməsi PFL-in səlahiyyətləri daxilindədir.

