Azərbaycan Premyer Liqasında yanvar ayının ən yaxşı qolu müəyyənləşib
Futbol
- 06 fevral, 2026
- 16:26
Peşəkar Futbol Liqası (PFL) Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümündə "ayın qolu" layihəsinin yanvar üçün qalibinin adını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə PFL-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Qəbələ"nin futbolçusu Domi Massumonun dəqiq zərbəsi yanvarın ən yaxşı qolu seçilib
Qeyd edək ki, qaliblər 11 nəfərlik münsiflər heyəti tərəfindən müəyyənləşdirilir. Səsvermə nəticəsində bərabərlik olarsa, yekun qərarın verilməsi PFL-in səlahiyyətləri daxilindədir.
