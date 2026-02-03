Reuters: ABŞ qırıcısı Ərəbistan dənizi üzərində İran PUA-sını vurub
Digər ölkələr
- 03 fevral, 2026
- 21:38
ABŞ ordusu Ərəbistan dənizində Amerikanın nüvə enerjisi ilə işləyən "Abraham Linkoln" təyyarədaşıyan gəmisinə doğru hərəkət edən İrana məxsus pilotsuz uçuş aparatını vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi adı açıqlanmayan ABŞ rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, "Şahed-139" pilotsuz uçuş aparatı "F-35" qırıcısı tərəfindən məhv edilib.
