    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 21:38
    Reuters: ABŞ qırıcısı Ərəbistan dənizi üzərində İran PUA-sını vurub

    ABŞ ordusu Ərəbistan dənizində Amerikanın nüvə enerjisi ilə işləyən "Abraham Linkoln" təyyarədaşıyan gəmisinə doğru hərəkət edən İrana məxsus pilotsuz uçuş aparatını vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi adı açıqlanmayan ABŞ rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, "Şahed-139" pilotsuz uçuş aparatı "F-35" qırıcısı tərəfindən məhv edilib.

    ABŞ Ərəbistan dənizi
    СМИ: ВС США сбили иранский беспилотник над Аравийским морем

