"Bloomberg": ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar hazırlayıb
Digər ölkələr
- 04 fevral, 2026
- 15:34
ABŞ administrasiyası Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar hazırlayıb, lakin onların qüvvəyə minməsi barədə hələlik göstəriş yoxdur.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Mümkün sanksiyaların təfərrüatları açıqlanmır.
Daha əvvəl bildirilmişdi ki, təhlükəsizlik məsələləri üzrə Rusiya-ABŞ-Ukrayna üçtərəfli işçi qrupu çərşənbə günü Əbu-Dabidə iclas keçirəcək, məsləhətləşmələr cümə axşamı davam edə bilər. Bundan əvvəl Moskva, Vaşinqton və Kiyev nümayəndələrinin Əbu-Dabidə danışıqları yanvarın 23-24-də baş tutmuşdu.
