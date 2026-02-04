İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    "Bloomberg": ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar hazırlayıb

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 15:34
    Bloomberg: ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar hazırlayıb

    ABŞ administrasiyası Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar hazırlayıb, lakin onların qüvvəyə minməsi barədə hələlik göstəriş yoxdur.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mümkün sanksiyaların təfərrüatları açıqlanmır.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, təhlükəsizlik məsələləri üzrə Rusiya-ABŞ-Ukrayna üçtərəfli işçi qrupu çərşənbə günü Əbu-Dabidə iclas keçirəcək, məsləhətləşmələr cümə axşamı davam edə bilər. Bundan əvvəl Moskva, Vaşinqton və Kiyev nümayəndələrinin Əbu-Dabidə danışıqları yanvarın 23-24-də baş tutmuşdu.

    Rusiya Ukrayna ABŞ Sanksiyalar
    Bloomberg: США разработали новые санкции против РФ

    Son xəbərlər

    16:51

    "Günəşli" yatağında MPD texnologiyasının tətbiqi planlaşdırılır

    Energetika
    16:47

    "Partizan"a transfer olunan Azərbaycan millisinin üzvü: "Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir"

    Futbol
    16:42

    İsa Həbibbəyli: Nəvainin Azərbaycanda ən böyük arxivi var

    Xarici siyasət
    16:41

    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    16:41

    Bulvarda vergi yoxlamaları zamanı ikili yanaşmalara yol verilib - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    16:35

    Qazaxıstan və Pakistan strateji tərəfdaş olub

    Digər ölkələr
    16:34

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət U-19 millisi Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    16:30

    Uşakov: Putin Si Cinpinin 2026-cı ildə Çinə səfər dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    16:24

    "Neftçi"nin yetirməsi I Liqa klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti