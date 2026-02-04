Bloomberg: США разработали новые санкции против РФ

Администрация США завершила подготовку новых санкций в отношении России, но указаний на их введение в силу пока нет.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Деталей возможных санкций не приводится.

Ранее сообщалось о том, что трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности проведет в среду заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться в четверг. До этого переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби состоялись 23-24 января.