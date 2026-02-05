MİDA: Строительство культурного центра в Кахраманмараше завершат в течение года
Внешняя политика
- 05 февраля, 2026
- 15:05
Строительство культурного центра в жилом квартале "Азербайджан" в турецком Кахраманмараше планируется завершить в течение одного года.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA) Фарман Гурбанлы.
По его словам, проект был утвержден в декабре прошлого года, после чего началась подготовка к его реализации. "По предложению турецкой стороны в этом центре планируется представить образцы культуры всех регионов Азербайджана", - отметил Гурбанлы.
Напомним, 19 июня 2025 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в онлайн-формате заложили фундамент культурного центра в квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше.
