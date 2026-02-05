Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    • 05 февраля, 2026
    • 14:37
    В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    В январе текущего года в Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили 468 млн манатов, что на 5,6% или 24,6 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Поступления от внебюджетных организаций за последний год выросли на 8,2% - до 347,5 млн манатов.

    Поступления по страхованию от безработицы увеличились на 7,4% - до 17,2 млн манатов, в том числе по внебюджетному сектору - на 10,9%, до 14,5 млн манатов.

    За год поступления по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выросли на 1% и достигли 80,2 млн манатов. Из них 62,4 млн манатов (+2,4%) пришлись на внебюджетные организации.

