В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС
Финансы
- 05 февраля, 2026
- 14:37
В январе текущего года в Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили 468 млн манатов, что на 5,6% или 24,6 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Поступления от внебюджетных организаций за последний год выросли на 8,2% - до 347,5 млн манатов.
Поступления по страхованию от безработицы увеличились на 7,4% - до 17,2 млн манатов, в том числе по внебюджетному сектору - на 10,9%, до 14,5 млн манатов.
За год поступления по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выросли на 1% и достигли 80,2 млн манатов. Из них 62,4 млн манатов (+2,4%) пришлись на внебюджетные организации.
