    В Албании снят запрет на использование "TikTok"

    Другие страны
    05 февраля, 2026
    14:41
    В Албании снят запрет на использование TikTok

    В Албании вновь разрешено использование платформы социальных медиа "TikTok".

    Как сообщает балканское бюро Report, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

    Согласно новому решению, Национальному органу по кибербезопасности поручено незамедлительно прекратить применение ранее введенных технических ограничений.

    Это решение обосновано тем, что существующие проблемы в сфере общественной и социальной безопасности в цифровой среде уже решены.

    Напомним, что 6 марта 2025 года было принято решение о применении временных мер №151 против негативного воздействия "TikTok". Причиной введения запрета на использование указанной социальной сети в стране стало убийство 14-летнего подростка.

    Albaniyada "TikTok"dan istifadəyə qoyulan qadağa götürülüb
