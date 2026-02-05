Баку и Киев обсудили расширение программы реабилитации украинских детей в Азербайджане

Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество в сфере социальной защиты, расширения в 2026 году программы отдыха и реабилитации украинских детей.

Как передает Report, об этом написал посол Украины в Баку Юрий Гусев в соцсетях по итогам встречи с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Анаром Алиевым.

"Поблагодарил за поддержку и помощь Украине, а также выразил особую признательность за программу отдыха и реабилитации украинских детей, которая была запущена в 2022 году и уже помогла сотням наших детей во время полномасштабного российского вторжения восстановить физическое и психологическое здоровье в гостеприимном и братском Азербайджане. Обсудили продолжение и расширение программы в 2026 году",- написал посол.

Гусев также отметил, что особое внимание на встрече было уделено возможности обмена опытом по созданию детских инклюзивных центров, в частности в украинском городе Ирпень, на базе одного из объектов, строительство которого планируется реализовать при поддержке Азербайджана.

"Договорились о системном взаимодействии и координации в сфере социальной защиты", - добавил дипломат.