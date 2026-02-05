Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 15:00
    Баку и Киев обсудили расширение программы реабилитации украинских детей в Азербайджане

    Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество в сфере социальной защиты, расширения в 2026 году программы отдыха и реабилитации украинских детей.

    Как передает Report, об этом написал посол Украины в Баку Юрий Гусев в соцсетях по итогам встречи с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Анаром Алиевым.

    "Поблагодарил за поддержку и помощь Украине, а также выразил особую признательность за программу отдыха и реабилитации украинских детей, которая была запущена в 2022 году и уже помогла сотням наших детей во время полномасштабного российского вторжения восстановить физическое и психологическое здоровье в гостеприимном и братском Азербайджане. Обсудили продолжение и расширение программы в 2026 году",- написал посол.

    Гусев также отметил, что особое внимание на встрече было уделено возможности обмена опытом по созданию детских инклюзивных центров, в частности в украинском городе Ирпень, на базе одного из объектов, строительство которого планируется реализовать при поддержке Азербайджана.

    "Договорились о системном взаимодействии и координации в сфере социальной защиты", - добавил дипломат.

    Украина Азербайджан Юрий Гусев Анар Алиев российско-украинская война Социальная поддержка реабилитация
    Bakı və Kiyev Azərbaycanda ukraynalı uşaqların reabilitasiya proqramının genişləndirilməsini müzakirə edib
    Baku, Kyiv mull expanding rehabilitation program for Ukrainian children in Azerbaijan
    Лента новостей