Симонян: Армения и Азербайджан далеко продвинулись в мирном процессе

Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван и Баку далеко продвинулись в мирном процессе.

Как передает Report, об этом он заявил в Москве на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы довольно далеко, в хорошем смысле этого слова, с Азербайджаном уже зашли (в мирном процессе - ред.) и у нас уже намечается реальное подписание мирного договора, что для нас очень важно, важно для наших на наше будущее", - сказал Симонян.