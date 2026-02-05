Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Симонян: Армения и Азербайджан далеко продвинулись в мирном процессе

    05 февраля, 2026
    14:41
    Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван и Баку далеко продвинулись в мирном процессе.

    Как передает Report, об этом он заявил в Москве на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

    "Мы довольно далеко, в хорошем смысле этого слова, с Азербайджаном уже зашли (в мирном процессе - ред.) и у нас уже намечается реальное подписание мирного договора, что для нас очень важно, важно для наших на наше будущее", - сказал Симонян.

    Alen Simonyan: Ermənistan və Azərbaycan sülh prosesində xeyli irəliləyiblər
    Simonyan: Armenia and Azerbaijan have gone quite far in peace process
