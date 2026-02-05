Симонян: Армения и Азербайджан далеко продвинулись в мирном процессе
В регионе
- 05 февраля, 2026
- 14:41
Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван и Баку далеко продвинулись в мирном процессе.
Как передает Report, об этом он заявил в Москве на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы довольно далеко, в хорошем смысле этого слова, с Азербайджаном уже зашли (в мирном процессе - ред.) и у нас уже намечается реальное подписание мирного договора, что для нас очень важно, важно для наших на наше будущее", - сказал Симонян.
Последние новости
16:03
Пожар произошел в бизнес-центре в Москве, где расположены редакции "Регнум" и "Известия"В регионе
16:00
КСИР задержал два танкера в Персидском заливе, арестовав весь экипажДругие страны
15:56
Бакинский военный суд огласил приговор еще 7 гражданам АрменииВнутренняя политика
15:55
Правящая партия Украины: Мы не можем пойти на уступки своих территорийДругие страны
15:55
БИГ: Политика Франции приводит к вытеснению местного населения из колониальных земельВнешняя политика
15:47
РФ и Украина обменялись военнопленнымиВ регионе
15:41
Воспитатель детсада пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области РФВ регионе
15:38
Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает аудитораФинансы
15:37