İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Kobaxidze: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı yeniləmək istəyirik

    Region
    • 04 fevral, 2026
    • 15:35
    Kobaxidze: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı yeniləmək istəyirik

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib ki, ölkəsi ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı yeni və konkret yol xəritəsi əsasında yeniləmək niyyətindədir.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, Dubayda jurnalistlərə açıqlama verən hökumət başçısı qeyd edib ki, bu yanaşma Gürcüstan tərəfinin ABŞ-yə açıq əməkdaşlıq təklifidir.

    Baş nazirə Gürcüstan xarici işlər nazirinin müavini Laşa Darsalia ilə ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Brendan Hanrahan arasında Vaşinqtonda keçirilən görüşlə bağlı sual ünvanlanıb. İ.Kobaxidze deyib ki, müzakirələr məhz strateji tərəfdaşlığın yenilənməsi mövzusuna həsr olunub:

    "Biz strateji tərəfdaşlığı yeni səhifədən, konkret yol xəritəsi ilə yeniləmək istəyirik. Bu, bizim açıq şəkildə uzadılmış əlimizdir. Biz buna səbrlə cavab gözləyirik və ümid edirik ki, cavab olacaq. Bu, bizim nikbin gözləntimizdir. Hadisələrin bundan sonra necə inkişaf edəcəyini görəcəyik", - deyə Baş nazir bildirib.

    İrakli Kobaxidze Gürcüstan ABŞ
    Кобахидзе: Грузия хочет возобновить стратегическое партнерство с США
    Kobakhidze: Georgia aims to renew strategic partnership with US

    Son xəbərlər

    16:51

    "Günəşli" yatağında MPD texnologiyasının tətbiqi planlaşdırılır

    Energetika
    16:47

    "Partizan"a transfer olunan Azərbaycan millisinin üzvü: "Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir"

    Futbol
    16:42

    İsa Həbibbəyli: Nəvainin Azərbaycanda ən böyük arxivi var

    Xarici siyasət
    16:41

    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    16:41

    Bulvarda vergi yoxlamaları zamanı ikili yanaşmalara yol verilib - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    16:35

    Qazaxıstan və Pakistan strateji tərəfdaş olub

    Digər ölkələr
    16:34

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət U-19 millisi Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    16:30

    Uşakov: Putin Si Cinpinin 2026-cı ildə Çinə səfər dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    16:24

    "Neftçi"nin yetirməsi I Liqa klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti