Kobaxidze: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı yeniləmək istəyirik
- 04 fevral, 2026
- 15:35
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib ki, ölkəsi ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı yeni və konkret yol xəritəsi əsasında yeniləmək niyyətindədir.
"Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, Dubayda jurnalistlərə açıqlama verən hökumət başçısı qeyd edib ki, bu yanaşma Gürcüstan tərəfinin ABŞ-yə açıq əməkdaşlıq təklifidir.
Baş nazirə Gürcüstan xarici işlər nazirinin müavini Laşa Darsalia ilə ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Brendan Hanrahan arasında Vaşinqtonda keçirilən görüşlə bağlı sual ünvanlanıb. İ.Kobaxidze deyib ki, müzakirələr məhz strateji tərəfdaşlığın yenilənməsi mövzusuna həsr olunub:
"Biz strateji tərəfdaşlığı yeni səhifədən, konkret yol xəritəsi ilə yeniləmək istəyirik. Bu, bizim açıq şəkildə uzadılmış əlimizdir. Biz buna səbrlə cavab gözləyirik və ümid edirik ki, cavab olacaq. Bu, bizim nikbin gözləntimizdir. Hadisələrin bundan sonra necə inkişaf edəcəyini görəcəyik", - deyə Baş nazir bildirib.