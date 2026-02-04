Кобахидзе: Грузия хочет возобновить стратегическое партнерство с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси намерен возобновить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом Кобахидзе сказал журналистам.

По его словам, грузинская сторона говорила об этом накануне в ходе переговоров в Госдепартаменте США.

"Наша сторона говорила о том же, о чем мы говорим публично. Мы хотим возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа, имея конкретную дорожную карту. Мы со своей стороны протягиваем руку и терпеливо ждем ответа. Я надеюсь, что будет ответ с американской стороны. Это наши оптимистичные ожидания. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Кобахидзе.

Отметим, что 3 февраля заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в рамках своего рабочего визита в Вашингтон встретился с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом.