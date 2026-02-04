Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Кобахидзе: Грузия хочет возобновить стратегическое партнерство с США

    В регионе
    04 февраля, 2026
    • 15:56
    Кобахидзе: Грузия хочет возобновить стратегическое партнерство с США

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси намерен возобновить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом Кобахидзе сказал журналистам.

    По его словам, грузинская сторона говорила об этом накануне в ходе переговоров в Госдепартаменте США.

    "Наша сторона говорила о том же, о чем мы говорим публично. Мы хотим возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа, имея конкретную дорожную карту. Мы со своей стороны протягиваем руку и терпеливо ждем ответа. Я надеюсь, что будет ответ с американской стороны. Это наши оптимистичные ожидания. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Кобахидзе.

    Отметим, что 3 февраля заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в рамках своего рабочего визита в Вашингтон встретился с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом.

    Грузия Ираклий Кобахидзе США отношения
    Kobaxidze: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı yeniləmək istəyirik
    Kobakhidze: Georgia aims to renew strategic partnership with US
    Лента новостей