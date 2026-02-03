Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    СМИ: ВС США сбили иранский беспилотник над Аравийским морем

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 21:37
    Вооруженные силы США сбили иранский беспилотник, который двигался в направлении американского атомного авианосца "Авраам Линкольн" в Аравийском море.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

    По его информации, беспилотник "Шахед-139" был уничтожен истребителем F-35.

    Лента новостей