İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Yeni Zelandiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 15:31
    Yeni Zelandiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Yeni Zelandiyaya Kermadek adaları bölgəsində 6,2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "German Research Centre for Geosciences" məlumat yayıb.

    Mərkəzin məlumatına görə, zəlzələ ocağı təxminən 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    Yeni Zelandiya Kermadek Zəlzələ
    В водах Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Son xəbərlər

    16:51

    "Günəşli" yatağında MPD texnologiyasının tətbiqi planlaşdırılır

    Energetika
    16:47

    "Partizan"a transfer olunan Azərbaycan millisinin üzvü: "Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir"

    Futbol
    16:42

    İsa Həbibbəyli: Nəvainin Azərbaycanda ən böyük arxivi var

    Xarici siyasət
    16:41

    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    16:41

    Bulvarda vergi yoxlamaları zamanı ikili yanaşmalara yol verilib - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    16:35

    Qazaxıstan və Pakistan strateji tərəfdaş olub

    Digər ölkələr
    16:34

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət U-19 millisi Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    16:30

    Uşakov: Putin Si Cinpinin 2026-cı ildə Çinə səfər dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    16:24

    "Neftçi"nin yetirməsi I Liqa klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti