Yeni Zelandiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 04 fevral, 2026
- 15:31
Yeni Zelandiyaya Kermadek adaları bölgəsində 6,2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "German Research Centre for Geosciences" məlumat yayıb.
Mərkəzin məlumatına görə, zəlzələ ocağı təxminən 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.
