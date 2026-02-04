В водах Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
- 04 февраля, 2026
- 15:17
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе островов Кермадек, относящихся к Новой Зеландии.
Как передает Report, об этом сообщил German Research Centre for Geosciences.
По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Данные об угрозе цунами не уточняются.
