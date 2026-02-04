В водах Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе островов Кермадек, относящихся к Новой Зеландии.

Как передает Report, об этом сообщил German Research Centre for Geosciences.

По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Данные об угрозе цунами не уточняются.