    В водах Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Другие страны
    04 февраля, 2026
    15:17
    В водах Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе островов Кермадек, относящихся к Новой Зеландии.

    Как передает Report, об этом сообщил German Research Centre for Geosciences.

    По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Данные об угрозе цунами не уточняются.

