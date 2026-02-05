İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    "Araz-Naxçıvan"ın kapitanı: "Uğursuz gedişata "Sabah"a qalib gəlməklə son qoymaq istəyirik"

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 15:23
    Araz-Naxçıvanın kapitanı: Uğursuz gedişata Sabaha qalib gəlməklə son qoymaq istəyirik

    "Araz-Naxçıvan" Misli Premyer Liqasında uğursuz gedişata "Sabah"a qalib gəlməklə son qoymaq istəyir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Naxçıvan təmsilçisinin kapitanı Urfan Abbasov deyib.

    Müdafiəçi uğur qazanmaq üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirib:

    "Bundan sonra çalışacağıq ki, baş məşqçinin verdiyi tapşırıqları daha düzgün yerinə yetirək. İnanıram ki, növbəti görüşlərdə uğur qazanacağıq. Qarşıda bizi "Sabah"la matç gözləyir. Uğursuz gedişata "Sabah"a qalib gəlməklə son qoymaq istəyirik".

    O, baş məşqçi Andrey Demçenkonun rəhbərliyi altında meydana çıxdıqları və qələbə qazana bilmədikləri iki oyunu şərh edib:

    "Qış fasiləsində yeni baş məşqçi Andrey Demçenkonun rəhbərliyi ilə hazırlıq üçün az vaxtımız oldu. Nəzərə almaq lazımdır ki, yeni mütəxəssisdir və futbola yanaşması fərqlidir. Taktiki və texniki çalışmalara üstlünlük verən baş məşqçidir. Demçenko gəldiyi ilk gündən komandanın daha çox ötürmələrlə oyun qurmasını istəyir. Onun rəhbərliyi altında iki görüşə çıxdıq. Əvvəlcə Qubada "İmişli"yə qarşı qarşılaşmada istədiyimizi edə bilmədik. Çünki ot örtüyü həqiqətən yaxşı vəziyyətdə deyildi. "Neftçi" ilə matçda isə, ümumiyyətlə, oyunumuz alınmadı. Həmin görüşdə buraxdığımız qollar bizə pis təsir etdi".

    Qeyd edək ki, qış fasiləsində "Araz-Naxçıvan"a baş məşqçi təyin olunan Andrey Demçenko komandanı Premyer Liqada iki oyuna çıxarıb. Bölgə təmsilçisi XVII turda səfərdə "İmişli" ilə heç-heçəyə (2:2) razılaşıb, növbəti həftədə isə "Neftçi"yə 4 cavabsız qolla uduzub.

    kapitan Futbol xəbərləri Ürfan Abbasov

    Son xəbərlər

    15:51

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 7 nəfər təqsirləndirilən şəxs müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib

    Digər
    15:49

    Rusiya və Ukrayna hərbi əsirləri mübadilə edib

    Region
    15:49

    Avropa Komissiyası sualtı kabellərin təhlükəsizliyinə 347 milyon avro ayırır

    Digər ölkələr
    15:43

    "Adana Dəmirspor" klubu Şahruddin Məhəmmədəliyevə borcunu hələ də ödəməyib

    Futbol
    15:37

    İlham Əliyev qlobal miqyasda sülhü təşviq edən dövlət xadimi kimi qəbul olunur - RƏY

    Daxili siyasət
    15:32

    BTQ: Fransa müstəmləkə ərazilərində yerli əhalini torpaqlarından çıxmağa məcbur edir

    Xarici siyasət
    15:31

    Ukraynada hakim partiyanın sədri: Öz ərazilərimizi Rusiyaya güzəştə gedə bilmərik

    Digər ölkələr
    15:28

    Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    15:27

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti