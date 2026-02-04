İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    "SİMA İmza" "Elektron ipoteka və kredit zəmanət" sisteminə inteqrasiya edilib

    Maliyyə
    • 04 fevral, 2026
    • 15:29
    SİMA İmza Elektron ipoteka və kredit zəmanət sisteminə inteqrasiya edilib

    SİMA yeni nəsil rəqəmsal imzanın "Elektron ipoteka və kredit zəmanət" sisteminə inteqrasiyası təmin olunub.

    "Report" bu barədə İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, "Elektron ipoteka və kredit zəmanət" sistemində digər elektron imza vasitələri ilə yanaşı ("ASAN İmza", "SİMA Token" (elektron imza), BSXM imza) "SİMA İmza" rəqəmsal imzanın da tətbiq edilməsi vətəndaşlar üçün vaxt və maliyyə itkilərinin qarşısının alınmasına, göstərilən xidmətlərin səmərəliliyinin artırılmasına səbəb olacaqdır.

    Sözügedən yenilik Fondun "AzInTelecom" MMC ilə birgə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilib. İstifadəçilər mobil tətbiqi vasitəsilə əldə edilən yeni nəsil rəqəmsal imzadan ödənişsiz istifadə edə biləcəklər.

    “Elektron ipoteka və kredit zəmanət” sistemi İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu

