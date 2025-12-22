Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лукашенко заявил, что в Беларуси будет максимум 10 "Орешников"

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 17:35
    Лукашенко заявил, что в Беларуси будет максимум 10 Орешников

    В Беларуси будет размещено до 10 российских ракетных комплексов "Орешник".

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

    "Десяток - это будет максимум", - сказал Лукашенко.

    Ранее, по информации российских СМИ, он сообщил, что с 17 декабря "Орешник" находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.

    Belarusda Rusiyanın 10-a yaxın "Oreşnik" raketi yerləşdiriləcək

