Лукашенко заявил, что в Беларуси будет максимум 10 "Орешников"

В Беларуси будет размещено до 10 российских ракетных комплексов "Орешник".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Десяток - это будет максимум", - сказал Лукашенко.

Ранее, по информации российских СМИ, он сообщил, что с 17 декабря "Орешник" находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.